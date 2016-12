Chef legt verletzten Mitarbeiter vor Spital ab

Unfassbares hat sich Dienstagmittag im Wiener Bezirk Brigittenau abgespielt: Ein 31- Jähriger wurde in der Küche eines Lokals von seinem 45 Jahre alten Arbeitskollegen mit einem Messer niedergestochen. Der Chef und Besitzer des Restaurants nahm sich daraufhin zwar des Verletzten an und brachte ihn zum Krankenhaus, legte ihn dort aber einfach vor dem Eingangsbereich am Gehsteig ab und suchte das Weite.