Cheerleader- Visite im Parlament sorgt für Wirbel

Das beeindruckende artistische Können der 14 Cheerleaderinnen wurde auf gleich mehreren Fotos festgehalten. Einige davon vor dem Plenum, eines im Auditorium und ein weiteres, besonders eindrucksvolles Bild, zeigt die Cheers direkt am Podium.

"Würde des Hauses" verletzt?

Und mittendrin steht der SPÖ- Klubchef. Das sorgt nun für Wirbel in den sozialen Netzwerken. Viele fragen sich, ob sich ein Politiker im Parlament derart öffentlich mit den jungen Frauen schmücken sollte. Andere orten eine Unvereinbarkeit mit der "Würde des Hauses".

SPÖ erstaunt über Debatte

Seitens der SPÖ zeigte man sich jedenfalls erstaunt über die Debatte: "Auch Trachtenvereine kommen ins Hohe Haus und machen dort Fotos", hieß es in einem Statement gegenüber "Heute". Schieder selbst fand jedenfalls nichts Anstößiges an der Aktion und bedankte sich bei den Cheerleadern via Twitter für ihren Besuch.