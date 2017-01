Check: Was mit dieser Regierung noch möglich ist

Vieles, was wir in den letzten Tagen gehört haben, klang schon wie eine vorgezogene Wahlrede. SPÖ- Positionen zum Thema Mieten oder höherer Mindestlohn werden für den Koalitionspartner ÖVP genauso ein rotes Tuch bleiben wie umgekehrt die schwarzen Vorschläge zur Lockerung des Kündigungsschutzes oder zu einer Senkung des Spitzensteuersatzes. Doch wenn diese Regierung überleben will, wird sie Resultate liefern müssen. Im großen "Krone"- Check analysieren wir, was wahrscheinlich gehen wird oder noch gehen kann.