Champs- Élysées: Hier liefen Menschen um ihr Leben

Und wieder hat es Paris getroffen, zum mittlerweile sechsten Mal in drei Jahren. Schüsse aus einer Kalaschnikow peitschen am Donnerstagabend durch die Luft, an einer Kreuzung hat ein Mann aus dem Auto heraus das Feuer auf einen Polizeiwagen eröffnet.

"Viele sind in die erste Etage gelaufen"

Chaos bricht aus, geschockte Menschen rennen um ihr Leben und suchen Zuflucht in den zahlreichen Restaurants und Geschäften entlang der Prunkstraße im Herzen der Stadt. Ein Augenzeuge berichtet, er sei im Restaurant "Bistrot Romain" gewesen, als er die Schüsse hörte. "Viele sind in die erste Etage gelaufen, einige gerieten in Panik", erzählt der Mann, der anonym bleiben will. Ganz gezielt habe der Täter das Feuer auf die Polizei eröffnet, berichtet ein andere.

Foto: AP

Die Menschen verbarrikadieren sich, lassen die Rollläden der Geschäfte herunter, in denen sie sich verschanzen, verstecken sich vor dem Terror in der Stadt der Liebe - unter ihnen auch zahlreiche Touristen, die noch wenige Minuten zuvor über den Prachtboulevard flanierten. "Das sollten Ferien sein", bemerkt John aus San Francisco im US- Staat Kalifornien resigniert.

Foto: AFP

"Kunden im Keller versteckt"

In den Lokalen verstecken sich panische Menschen unter Tischen und Stühlen, halten sich in den Armen, weinen. "Wir haben unsere Kunden im Keller versteckt", berichtet ein Restaurantbesitzer in der Nähe der Champs- Élysées. Auf der Straße: Das Heulen der Sirenen.

Spaziergänger passieren die Polizeisperren mit erhobenen Händen. Foto: AP

Nur Augenblicke nach den Schüssen auf das Polizeiauto sackt der Angreifer - ein Franzose - tödlich getroffen zusammen. Im Laufen habe er noch versucht, weitere Beamten zu treffen, sagt ein Polizeivertreter. Der IS wird wenig später die Tat für sich reklamieren.

"Wir konnten nicht raus"

Die Prunkstraße wird unmittelbar nach dem Angriff weiträumig abgeriegelt, zahlreiche Metro- Stationen wurden gesperrt, die Bevölkerung aufgerufen, das Areal zu meiden. Nach und nach werden die Menschen von Einsatzkräften aus ihren Verstecken gebracht, Angestellte, die sich zuvor in Büros verschanzten, hinausbegleitet. "Wir haben die Polizei vor der Tür gesehen, wir konnten nicht raus", erzählt eine Juristin.

Foto: The Associated Press

Paris ist einmal mehr in Schockstarre, nur drei Tage vor der Präsidentenwahl. "Wie sollen wir wählen, angesichts dieser Bedrohung?", fragt sich eine Frau.