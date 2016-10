Champions League: Salzburg geht gegen Bern unter

Das erste Duell der Eishockey- Meister aus Österreich und der Schweiz im Sechzehntelfinale der Champions League ist klar an die Eidgenossen gegangen. Red Bull Salzburg kassierte am Dienstag gegen den SC Bern zu Hause vor 1.750 Zuschauern ein ernüchterndes 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Die Salzburger stehen dadurch im Auswärtsrückspiel am 11. Oktober vor einer wohl unlösbaren Aufgabe.