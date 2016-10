CETA: Wallonen lehnen auch Nachbesserungen ab

Magnette berief noch für Donnerstagabend eine Regierungssitzung seiner Region ein, das wallonische Parlament soll Freitagvormittag beraten. Auch eine Sitzung der EU- Botschafter hat am Donnerstagabend nicht zu einer Klärung geführt. Die EU- Botschafter hätten vereinbart, am Freitag wieder zusammenzukommen. Belgien habe erklärt, es hoffe bis dahin auf eine Antwort Walloniens.

Dem Vernehmen nach sollen die Bedenken Walloniens gegen CETA durch eine Erklärung ausgeräumt werden. In den Gesprächen soll es um die Rechtsverbindlichkeit der Auslegungserklärung, um Agrarfragen wie die Fleischproduktion und um den Investorenschutz gehen. Daneben gebe es mehrere Erklärungen der EU- Kommission, die auf die Bedenken Walloniens eingehen sollten, aber auch auf die Vorbehalte von Bulgarien und Rumänien.

Visafreiheit für Bulgaren und Rumänen in Kanada?

Demnach sichert die EU- Kommission zu, dass sie sich für Visafreiheit der beiden Balkan- Länder in Kanada einsetzen will. Bulgarien und Rumänien verlangen von Kanada entsprechende Zusagen. Präzisierungen seien in der Auslegungserklärung ("Beipacktext) zu CETA auch in Hinblick auf Umwelt- und Sozialstandards sowie zur Rolle von Klein- und Mittelbetrieben (KMU) vereinbart worden, hieß es.

Kanadas Gewerkschaft gegen CETA- Text

Während die EU- Staats- und -Regierungschefs bei ihrem Herbstgipfel in Brüssel alles unternehmen, um CETA auf Schiene zu bringen, formiert sich in Kanada durch die ortige Gewerkschaft der Privatangestellten (Unifor) selbst eine CETA- Gegenbewegung . Zwar befürworte man den internationalen Handel und sei damit auf Regierungslinie. Doch ähnlich wie die sozialdemokratische Führung in Wallonien sei man gegen den CETA- Text, wie er derzeit sei. "Was wir nicht unterstützen können, ist ein Handelspakt, der die Bedürfnisse der Arbeitnehmer nicht berücksichtigt bzw. der das Recht einschränkt, Gesetze im Interesse der Bevölkerung zu erlassen", stellte Unifor- Chef Jerry Dias klar.

Foto: APA/AFP/Belga/NICOLAS LAMBERT, AP