CDU- Politiker hofft, dass Merkel die Wahl verliert

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gerät parteiintern wegen ihrer umstrittenen Flüchtlingspolitik immer stärker unter Druck. Am Parteitag Anfang Dezember wurde sie mit "nur" 89,5 Prozent der Stimmen als Parteichefin wiedergewählt. Geht es nach den Wünschen eines CDU- Politikers, so soll Merkel bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 überhaupt erst gar nicht als Erste durchs Ziel gehen. "Ich hoffe, dass sie die Wahl verliert und sich die Partei dann in der Opposition erneuert." Er denkt sogar offen an eine Anti- Merkel- Wahlkampagne nach. Nun droht ihm der Parteiausschluss.