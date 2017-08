Causa Silberstein: Weitere Verhaftung in Israel

Nach der Verhaftung des Ex- SPÖ- Beraters Tal Silberstein und des israelischen Milliardärs Beny Steinmetz klickten in Israel für einen weiteren Verdächtigen in der Schmiergeldaffäre die Handschellen. Shimon Menachem (52), ein Manager im Immobilien- Imperium von Steinmetz, wurde am Ben- Guriaon- Flughafen in Tel Aviv gefasst.