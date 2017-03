"Cassini" fotografiert seltsamen Saturnmond Pan

Der im Juli 1990 auf Fotos, die die Raumsonde "Voyager 2" bereits anno 1981 zur Erde gefunkt hatte, entdeckte Mond Pan misst rund 35 x 32 x 21 Kilometer und ist der Schäfermond der sogenannten Encke- Teilung (Bild unten) und der innere von zwei Trabanten innerhalb des A- Ringes.

Saturnmond Pan in der Encke- Teilung, einer Lücke des A-Ringes Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Auf den Fotos in bislang unerreichter Auflösung, die laut der US- Raumfahrtbehörde NASA am 7. März aus einer Entfernung von 24.572 Kilometern entstanden sind, ist deutlich ein ungewöhnlicher, um den gesamten Äquator von Pan führender Bergrücken erkennbar. Dieser dürfte laut Angaben von Experten wohl aus Material bestehen, das der Saturn- Trabant dereinst aufgesammelt hat, als er erwähnte Encke- Teilung schuf.

"Cassini" wird in Saturn- Atmosphäre verglühen

Am 15. September soll "Cassini" kontrolliert in den Saturn stürzen und wie ein Meteor in der oberen Atmosphäre des Planeten verglühen. Zuvor wird die Sonde aber mit einer Reihe von spektakulären Manövern so nah an den Planeten und seine Ringe heranmanövriert, wie noch nie zuvor. Laut Angaben des Max- Planck- Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) im deutschen Göttingen begann die Annäherung an Saturn bereits im November vergangenen Jahres.

Illustration: Die Raumsonde "Cassini" vor dem Ringplaneten Saturn Foto: NASA/JPL

Raumsonde bereits seit 1997 unterwegs

Die Raumsonde "Cassini" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Weltraumbehörden der USA (NASA), Europas (ESA) sowie Italiens zur Erforschung des Saturns und seiner zahlreichen Monde. Sie wurde im Oktober 1997 von Cape Canaveral in Florida aus auf die Reise geschickt und hat seit dem Jahr 2004 den Ringplaneten mittlerweile über 260 Mal umkreist.