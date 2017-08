Casht Salzburg 14 Millionen für Keita- Transfer?

Salzburgs Pressechef Christian Kircher gegenüber sportkrone.at: "Wir geben nicht bekannt, wieviel wir an diesem Transfer verdient haben, aber, ja, es gibt einen Anteil für uns." Wie etwa auch schon beim Transfer Sadio Manes von Southampton zu Liverpool. Die "Reds" sollen damals 40 Millionen an Southampton bezahlt haben, der Anteil von Red Bull Salzburg sind in etwa acht Millionen Euro gewesen.

Foto: GEPA

Wendet man die selbe Gleichung beim Keita- Transfer an, der ca. 70 Millionen Euro schwer sein soll, könnten Red Bull Salzburg also satte 14 Millionene Euro bleiben. Die werden sicherlich wieder in neue Talente investiert. Denn das beherrscht der österreichische Meister perfekt - schon im Februar gab man bekannt, dass man in den letzten vier Jahren über 100 Millionen an Transfererlösen eingenommen habe.

Foto: GEPA

Das war aber noch vor dieser Sommerübertrittszeit, wo man für Wanderson und Konrad Laimer in etwa 15 Millionen bekommen haben soll - und noch lukrative Verleihgeschäfte tätigte (Lazaro zu Hertha BSC, Oberlin zu FC Basel, Djuricin zu Grasshoppers, etc.).