Carport samt Auto stand in Kärnten in Flammen

Schock für eine Unternehmerin (46): Sie hatte in der Früh bemerkt, dass das Carport ihres Hauses lichterloh in Flammen stand! Sie versuchte, den Brand mit Wasserkübeln und dem Gartenschlauch zu löschen - beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer aber schon auf die Hausfront sowie das angrenzende Carport des Nachbarn (51) übergegriffen. Einsatzleiter Helmut Unterluggauer schildert die Situation: "Die Carports sind zwischen den beiden Einfamilienhäusern errichtet worden. Das ist es, was den Einsatz so schwierig gemacht hat."

Foto: Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Fenster durch Hitze geborsten

Die überdachten Einstellplätze und ein darunter geparktes Auto brannten schließlich komplett aus -schwer beschädigt wurde auch die brennende Hausfront: "Durch die Hitze ist ein Fenster geborsten und so konnte Rauch in den Innenraum gelangen." Verletzt wurde niemand, doch der 51- Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Der Löscheinsatz, so Unterluggauer, stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung sie mussten ein Übergreifen der Flammen auf das zweite, direkt ans Carport angrenzende Haus verhindern. Was auch gelang.

Foto: Berufsfeuerwehr/Helmut Unterluggauer

Etwa zwei Stunden lang standen 25 Mann der Klagenfurter Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter im Einsatz. Wer oder was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar, Ermittlungen laufen. Die Höhe des Sachschadens dürfte mehr als 100.000 Euro ausmachen.

Clara Milena Steiner, Kronen Zeitung