Caps- Boss: "Zu viele wollen nur schnellen Erfolg"

Die Latte liegt nach der Vorsaison mit Meistertitel und Rekorden am Fließband hoch, dennoch sagt Caps- Boss Hans Schmid vor dem Saisonstart am Freitag in der Champions Hockey League: "Ich habe ein gutes Gefühl, erstes Ziel ist das Play- off!" Mit der "Krone" sprach der 77- jährige Villacher zudem über seine Rolle im Verein, Vertrauen in die Mitarbeiter, Geduld und Problemfans.