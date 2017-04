Canadi: "Ein Riesen- Lob an die Mannschaft!"

"Ein Riesen- Lob an die Mannschaft! Wir waren heute über 90 Minuten sehr, sehr gut." Damir Canadi dürfte ein ganzer Felsen vom Herzen gefallen sein. Das 3:1 Rapids im Cup- Viertelfinale in St. Pölten am Mittwochabend dürfte ihm zumindest vorübergehend ein wenig Ruhe verschafft haben. Wie's bei einer möglichen Niederlage in Ried am Wochenende weitergehen könnte, ließ er im ORF- Interview unbeantwortet. (Im Video oben sehen Sie Canadis Jubel nach dem alles entscheidenden 3:0 durch Stefan Schwab.)