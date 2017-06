Camorra- Krieg in Neapel: Acht Morde in elf Tagen

Neapel erlebt einen Krieg rivalisierender Camorra- Clans, der Mafia in der Vesuvstadt. Acht Morde wurde in den vergangenen elf Tagen verübt. In der Nacht auf Dienstag wurde ein vorbestrafter 32- Jähriger mit Schusswunden ins Spital eingeliefert, wo er starb. Am Samstag war im Zentrum des Neapel- Vororts Afragola ein 52- Jähriger mit Verbindungen zum einflussreichen Clan Cennamo ermordet worden. Die Serie hatte am 25. Mai begonnen, als ein 72- Jähriger mit Verbindungen zum Clan Moccia erschossen worden war.