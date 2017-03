BZÖ- Broschürenaffäre: Dörfler legt Geständnis ab!

Knalleffekt beim BZÖ- Wahlbroschüren- Prozess: Der frühere Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler hat am Montag ein Geständnis zur verbotenen Geschenkannahme abgegeben. "Es tut mir sehr leid - in meiner Begeisterung habe ich Firmen um Sponsoring gefragt. Jetzt weiß ich, dass das in meiner Funktion falsch war", so Dörfler am Landesgericht Klagenfurt. Richter Christian Liebhauser- Karl fragte nach: "Sie legen gerade ein Geständnis ab?" Dörflers Antwort: "Ja. Ich stehe dazu und übernehme die Verantwortung."