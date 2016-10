BW Linz - Rapid auf Wiener (!) Sportclub- Platz

Kurios! Das Cup- Achtelfinale zwischen Blau Weiß Linz und dem SK Rapid wird am 26. Oktober auf dem Sportclub- Platz in Wien (!) ausgetragen (20.15 Uhr). Zu diesem Ergebnis führten laut ÖFB "intensive Beratungen und Gespräche zwischen den beteiligten Vereinen und dem Österreichischen Fußball- Bund" in Wien.