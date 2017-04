BW Linz erringt vor 7356 Fans Remis gegen den LASK

Der LASK muss sich noch etwas gedulden, was den Aufstieg in die Bundesliga anbelangt - zum Auftakt der 29. Runde der Ersten Liga musste sich der Tabellenführer am Ostermontag im Linzer Derby gegen Blau- Weiß mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben und kann damit frühestens am Freitag die Rückkehr ins Fußball- Oberhaus perfekt machen. Blau- Weiß, das bis zur 87. Minute führte, durfte sich immerhin einen Punkt im Abstiegskampf gutschreiben.