BVB- Supertalent Dembele bleibt vorerst suspendiert

Dembele will trotz laufenden Vertrags bis 2021 zum FC Barcelona wechseln und hatte am vergangenen Donnerstag das Training in Dortmund geschwänzt, wohl um seinem Wechselwillen Nachdruck zu verleihen. Daraufhin stellten die Dortmunder den 20- Jährigen vom Trainings- und Spielbetrieb frei.

Zwar gab es bereits Gespräche zwischen Dortmund und Barcelona, vorerst aber ohne Einigung. Zuletzt soll das Angebot aus Barcelona bei 90 Millionen Euro plus Bonuszahlungen gelegen haben.