BVB- Anschlag: Bartra hat das Krankenhaus verlassen

Bartra vier Tage nach Anschlag aus Krankenhaus entlassen! BVB- Profi Marc Bartra ist vier Tage nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Verein bestätigte über seinen Twitter- Kanal, dass Bartra am Samstag die Klinik verlassen habe. Bei dem Anschlag waren am Dienstagabend drei Sprengsätze mit Metallstiften detoniert. Abwehrspieler Bartra wurde schwer an der rechten Hand und am Arm verletzt und auch operiert. Der Spanier dürfte etwa vier Wochen ausfallen.

Drei Österreicher- Teams im Halbfinale von Langkawi! Die Beachvolleyball- Teams Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig, Nadine Strauss/Teresa Strauss und Florian Schnetzer/Peter Eglseer stehen beim Turnier in Langkawi allesamt im Halbfinale. Das World- Tour- Event in Malaysia gehört allerdings nur der niedrigsten der fünf heuer neu eingeführten Sterne- Kategorien an. Die drei österreichischen Paare kamen durch jeweils zwei Siege, Schnetzer/Eglseer im Viertelfinale mit 2:1 gegen ihre Landsmänner Martin Ermacora/Moritz Bernd Pristauz- Telsnigg, in die am Sonntag angesetzte Vorschlussrunde.

Schalkes Kolasinac vor Wechsel zum FC Arsenal! Wie die englische "Guardian" berichtet, wechselt Schalke- Außenverteidiger Sead Kolasinac in die Premier League. Der FC Arsenal soll sich die Dienste des 23- Jährigen gesichert haben. Der Vertrag des (Noch- )Teamkollegen der Österreicher Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller läuft im Sommer aus. Somit könnte er ablösefrei nach England wechseln.

Gerald Melzer im Challenger- Viertelfinale out!

Ergebnisse:

HOUSTON (ATP, 535.625 Dollar, Sand) - Viertelfinale:

Jack Sock (USA- 1) - Feliciano Lopez (ESP- 6) 7:6(6), 1:6, 6:4

Steve Johnson (USA- 4) - Fernando Verdasco (ESP- 5) 6:2, 6:4

Thomaz Bellucci (BRA- 8) - Sam Querrey (USA- 3) 6:4, 3:6, 6:3

Ernesto Escobedo (USA) - John Isner (USA- 2) 7:6(6), 6:7(6), 7:6(5)

BOGOTA (WTA, 226,750 Dollar, Sand) - Halbfinale:

Lara Arruabarrena (ESP- 4) - Sara Sorribes (ESP) 6:2, 4:6, 6:4

Francesca Schiavone (ITA) - Johanna Larsson (SWE- 3) 7:5, 6:4

SAN LUIS/MEX (ATP- Challenger, 50.000 Dollar, Sand) - Viertelfinale:

Adrian Menendez- Maceiras (ESP- 8) - Gerald Melzer (AUT- 2) 2:6, 6:4, 6:4

Das bringt der Sport- Samstag!

FUSSBALL

tipico Bundesliga/29. Runde

16:00 Uhr: RZ Pellets WAC - Red Bull Salzburg

18:30 Uhr: SK Rapid Wien - Cashpoint SCR Altach

18:30 Uhr: Flyeralarm Admira Wacker - SKN St. Pölten

18:30 Uhr: SK Puntigamer Sturm Graz - SV Guntamatic Ried

MOTORSPORT

Formel 1

17:00 Uhr GP von Bahrain: Qualifikation (live auf ORF eins)

EISHOCKEY

Frauen/WM/Division IA

13:00 Uhr: Dänemark - Frankreich

16:30 Uhr: Ungarn - Japan

20:00 Uhr: Norwegen - Österreich

BASKETBALL

ABL/32. Runde

17:00 Uhr: Arkadia Traiskirchen Lions - Redwell Gunners Oberwart

NBA/Play- off/1. Runde/1. Spiel

23:30 Uhr: Toronto Raptors (Pöltl) - Milwaukee Bucks

HANDBALL

ÖHB- Cup/Frauen/Finale

16:00 Uhr: Hypo NÖ - MGA Fivers (live auf 15:55 ORF Sport +)

ÖHB- Cup/Männer/Final- Four

18:00 Uhr: Finale (live auf ORF Sport +)

VOLLEYBALL

AVL/Damen/Finale/best- of- five/1. Spiel

18:00 Uhr: SG VB NÖ Sokol/Post - ASKÖ Linz/Steg

DenizBank Volley League/Herren/Finale/best- of- seven/3. Spiel

20:20 Uhr: SK Posojilnica Aich/Dob - Hypo Tirol (live auf ORF Sport +)

AMERICAN FOOTBALL

AFL/Woche 3

15:00 Uhr: Ljubljana Silverhawks - Swarco Raiders

16:00 Uhr: Mödling Rangers - Projekt Spielberg Graz Giants

17:00 Uhr: Steelsharks Traun - Danube Dragons

Rangers verlieren trotz Grabner- Tor! Die New York Rangers mit Michael Grabner haben das zweite Play- off- Spiel gegen die Montreal Canadiens in der National Hockey League (NHL) verloren. Im Bell Centre der Canadiens unterlagen die Rangers trotz eines Tors des Kärntners 3:4 nach Verlängerung. Die Canadiens glichen damit die Serie nach ihrer 0:2- Auftaktniederlage aus. Spiel Nummer drei findet am Sonntag im Madison Square Garden statt. Am Ende des zweiten Drittels lagen die Rangers noch 3:2 in Führung, im dritten Drittel gelang den Montreal Canadiens dann 17 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich, was zur Verlängerung führte. In dieser erzielte Alexander Radulov schließlich nach 18 Minuten den 4:3- Siegestreffer.

Ex- NFL- Star Hernandez in zweitem Mordfall freigesprochen

Der frühere NFL- Star Aaron Hernandez, der bereits eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßt, ist am Freitag in einem zweiten Mordfall freigesprochen worden. Eine Geschworenengericht in Boston befand den 27- Jährigen am Freitag für nicht schuldig. Der Richter verurteilte den ehemaligen Tight End der New England Patriots (2010 bis 2012) lediglich wegen unrechtmäßigen Waffenbesitzes.

Die Staatsanwaltschaft hatte Hernandez vorgeworfen, 2012 in einem Nachtclub in Boston zwei Männer erschossen zu haben, weil einer der beiden ihn angerempelt und er daraufhin sein Getränk verschüttet hatte. Der Ex- Football- Profi bestritt die Tat.

Hernandez verbüßt bereits eine lebenslange Haftstrafe. Ein Geschworenengericht in Fall River hatte ihn 2015 für schuldig befunden, einen Bekannten im Juni 2013 in einem Industriegebiet erschossen zu haben.

Fürstenfeld wahrt Play- off- Chance mit Heimsieg über Wels

Die Fürstenfeld Panthers haben ihre Play- off- Chance in der Admiral Basketball- Bundesliga (ABL) gewahrt. Die Steirer feierten am Freitagabend in der 32. Runde einen verdienten 80:70- (36:30)- Heimsieg über den Tabellenfünften WBC Wels, der bei einem Spiel weniger nun nur noch zwei Zähler vor den Fürstenfeldern liegt. Nur die ersten sechs erreichen das Play- off.

Thiem in Monaco nach Freilos gegen Delbonis oder Haase

Der Weltranglisten- Neunte Dominic Thiem trifft beim Masters- Tennisturnier in Monte Carlo zum Auftakt nach einem Freilos auf keinen Top- 40- Spieler. Der beim Sandplatzklassiker als Nummer sechs gesetzte Niederösterreicher bekommt es mit dem Sieger aus Robin Haase (NED/Weltranglisten- 48.) gegen Federico Delbonis (ARG/82.) zu tun. Gegen Haase liegt Thiem im direkten Vergleich 1:2 zurück. Delbonis hat er im bisher einzigen Duell besiegt.

Saison für Uniteds Juan Mata wohl zu Ende

Manchester United muss wohl für den Rest der Saison auf Juan Mata verzichten. Der 28- jährige spanische Mittelfeldspieler werde nach seiner Leistenoperation frühestens Ende Mai wieder fit sein, verlautete Jose Mourinho. Die letzten Premier- League- Spiele stehen am 21. Mai an, drei Tage später würde das Europa- League- Finale folgen, für das sich die Engländer aber erst einmal qualifizieren müssen. Die englischen Abwehrspieler Phil Jones und Chris Smalling werden Mitte Mai im Kader der "Red Devils" zurückerwartet.

Fivers nach knappem Sieg gegen Hard im Cup- Endspiel

Die Fivers Margareten stehen erneut im Handball- Cupfinale der Männer. Der Titelverteidiger aus Wien bezwang am Freitag beim Final Four in Graz den HC Hard knapp mit 30:29 (16:12). Im Endspiel am Samstag trifft der Meister überraschend auf Finaldebütant HSG Graz. Der Zweitligist gewann das zweite Halbfinale gegen den HLA- Vertreter HC Linz vor eigenem Publikum sensationell mit 30:26 (14:10).

Die Fivers gehen jedenfalls als Favorit in das Finale, in dem es für sie um den fünften Cup- Titel in den jüngsten sechs Jahren geht. In der Vorschlussrunde gegen Hard dominierten sie die erste Hälfte, nach der Pause kam Hard aber heran und ging mehrmals mit einem Tor in Führung. In der dramatischen Schlussphase sorgte der erst 19- jährige Ivan Martinovic wenige Sekunden vor Schluss mit seinem Treffer zum 30:29 für die Entscheidung.

18:31 Uhr: Mick Schumacher Achter bei Formel- 3- Debüt

Der 18- jährige Deutsche Mick Schumacher, Sohn von Formel- 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, hat am Freitag in seinem ersten Rennen in der Formel- 3-Europameisterschaft Rang acht belegt. Österreichs 19- jähriges Motorsport- Talent Ferdinand Habsburg landete auf dem Grand- Prix- Kurs in Silverstone auf dem zwölften Platz. Der Sieg ging an den Engländer Lando Norris, Carlin- Teamkollege von Habsburg.

Neue AC- Milan- Eigentümer planen eigenes Stadion

Die neuen chinesischen Eigentümer des AC Milan planen, in ein eigenes Stadion für den italienischen Großklub zu investieren. Derzeit teilen sich die Mailänder das im Eigentum der Stadt stehende Giuseppe- Meazza- Stadion mit dem Stadtrivalen Inter. "Wir wollen dem AC Milan ein Stadion geben", sagte der neue Geschäftsführer Marco Fassone am Freitag, einen Tag nach der Übernahme des Klubs.

Es müsse sich nicht zwingend um ein neues Stadion handeln. Man könnte auch das bisher gemietete San Siro von der Stadt erwerben. Durch eine eigene Arena sollen zusätzliche Einnahmequellen erschlossen werden. Laut Fassone sei auch ein Börsengang des Clubs möglich. Dieser könnte laut einer mit dem Thema vertrauten Quelle in Hongkong über die Bühne gehen.

Mattersburg- Stürmer Pink am Meniskus operiert! Der SV Mattersburg muss im Saisonfinish der Bundesliga auf Markus Pink verzichten. Der Stürmer erlitt im Training der Burgenländer eine Knieverletzung. Wie Trainer Gerald Baumgartner bekannt gab, wurde Pink am Donnerstag am Meniskus operiert. Der 26- Jährige kam in dieser Saison erst auf 14 Ligaspiele und erzielte dabei einen Treffer.

Präsident des litauischen Verbands zurückgetreten! Nach knapp 15 Monaten hat Edvinas Eimontas sein Amt als Präsident des litauischen Fußballverbands (LFF) niedergelegt. Der 41- Jährige begründete seinen Schritt in einer Verbandsmitteilung mit persönlichen Gründen. Litauische Medien vermuteten am Freitag Differenzen um den von Eimontas eingeschlagenen Reformkurs als Grund für den Rückzug.

Eimontas war im Jänner 2016 als Nachfolger von Julius Kvedaras für vier Jahre an die Spitze des Verbandes gewählt worden. Der LFF war Ende 2015 in die Schlagzeilen geraten. Ermittler durchsuchten damals wegen eines Verdachts auf Veruntreuung von Verbandsmitteln unter anderem die Geschäftsstelle in Vilnius und das Haus von Kvedaras. Die Untersuchungen in diesem Fall laufen noch.

Steelers- Eigentümer Dan Rooney 84- jährig gestorben! Die NFL hat einen ihrer Patriarchen verloren: Wie die Pittsburgh Steelers bekannt gaben, ist Klub- Besitzer Dan Rooney am Donnerstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Todesursache wurde keine genannt. Rooney war von 1975 bis 2002 Präsident und seit dem Tod seines Vaters Art Rooney 1988 Mehrheitseigentümer des Klubs. 2000 wurde er in die "Hall of Fame" aufgenommen. "Wenige haben so viel zur National Football League beigetragen wie Dan Rooney", würdigte NFL- Commissioner Roger Goodell den Verstorbenen in einem Statement. "Er war einer der anständigsten Männer in der Geschichte unseres Sports - und es war ein Privileg, so viele Jahre mit ihm zu arbeiten."

Johnson kehrt Anfang Mai auf Tour zurück! Der Weltranglisten- Erste Dustin Johnson hat seine Rückkehr auf die Golf- Tour für Anfang Mai angekündigt. Der US- Star hatte sich vergangene Woche direkt vor dem Masters in Augusta bei einem Treppensturz eine Rückenblessur zugezogen, woraufhin er auf ein Antreten bei diesem Major verzichten musste. Für sein Comeback hat der 32- Jährige das Wells Fargo Championship ab 4. Mai in North Carolina gewählt.

Sextape- Erpressungsaffäre: Verfahren gegen Cisse eingeleitet! In der undurchsichtigen Sextape- Erpressungsaffäre hat die Justiz nun auch ein Verfahren gegen den früheren französischen Nationalspieler Djibril Cisse eingeleitet. Das berichteten der Nachrichtensender Franceinfo und andere Medien in der Nacht zum Karfreitag. Das Verfahren sei bereits am 24. Februar auf den Weg gebracht worden. Bisher hatte es bereits Ermittlungen gegen Real- Madrid- Stürmer Karim Benzema und vier weitere Verdächtige gegeben. Wegen der Verwicklung in die Affäre hatte Benzema die Europameisterschaft 2016 im eigenen Land verpasst. Er wird beschuldigt, im vergangenen Jahr bei der Erpressung von Nationalteamkollege Mathieu Valbuena als Komplize agiert und für die Erpresser vermittelt zu haben. Valbuena sollte laut früheren Berichten 150.000 Euro zahlen, damit ein Sex- Video nicht veröffentlicht wird.

NHL- Teams aus Las Vegas und Dallas verpflichteten Trainer! Die vor ihrem NHL- Debüt stehenden Vegas Golden Knights haben den Kanadier Gerard Gallant zum ersten Trainer in ihrer Geschichte ernannt. Der 53- Jährige betreute zuletzt die Florida Panthers, war bei dem Club von Thomas Vanek aber bereits im November abgesetzt worden. Die Golden Knights, die im Herbst den Spielbetrieb aufnehmen, sind das erste Team aus Las Vegas in einer der großen US- Sportligen. Die Dallas Stars bestätigten unterdessen am Donnerstag die Rückkehr von Ken Hitchcock als Chefcoach. Der 65- jährige Kanadier hatte Dallas bereits von 1995 bis 2002 trainiert und mit einer Mannschaft um die nunmehrigen "Hall of Fame"- Mitglieder Mike Modano und Joe Nieuwendyk 1999 den Stanley Cup nach Texas geholt. Hitchcock folgt auf Lindy Ruff, mit dem die Stars heuer die Play- off- Teilnahme verpassten.

Washington siegte im NHL- Play- off erst nach Verlängerung! Tom Wilson hat die favorisierten Washington Capitals zum Auftakt ihrer NHL- Play- off- Serie gegen die Toronto Maple Leafs zu einem Overtime- Sieg geschossen. Der Kanadier erzielte am Donnerstag mit seinem ersten Play- off- Treffer in der sechsten Minute der Verlängerung das 3:2. In der Western Conference gingen die Anaheim Ducks und überraschend die Nashville Predators jeweils 1:0 in Führung. Toronto hatte auswärts bei dem besten Teams des Grunddurchgangs und einem der Favoriten auf den Stanley Cup nach zehn Minuten bereits 2:0 geführt. Justin Williams glich mit einem Doppelschlag (13./37.) aus, ehe der große Auftritt des 23- jährigen Wilson kam. "Es ist völlig verrückt, fühlt sich aber sehr gut an", sagte der Flügelstürmer. Anaheim bezwang die Calgary Flames 3:2, Nashville setzte sich bei den im Westen topgesetzten Chicago Blackhawks mit 1:0 durch. Der Schwede Viktor Arvidsson traf bereits nach acht Minuten.

