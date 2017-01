Bus mit Schülern ging in Flammen auf: 16 Tote

Ein Horror- Unfall hat sich am späten Freitagabend auf einer italienischen Autobahn nahe Verona ereignet: Ein Reisebus mit ungarischen Schülern an Bord prallte bei einer Autobahnausfahrt gegen einen Betonpfeiler und ging anschließend in Flammen auf. Laut den italienischen Behörden forderte das Unglück 16 Todesopfer, alle zwischen 14 und 18 Jahre alt. 39 weitere Menschen wurden demnach teils lebensgefährlich verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.