Bus mit 26 Insassen stürzt in Tirol über Böschung

Bei einem Unfall mit einem deutschen Reisebus sind am Freitagabend am Zirler Berg im Tiroler Bezirk Innsbruck- Land zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, kollidierte der Bus mit dem Pkw einer 18- jährigen Deutschen, die aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der Bus stürzte in der Folge rund zehn Meter über eine Böschung ab.