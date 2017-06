Bursch stahl 49 Ortstafeln und Verkehrsschilder

Erstmals hatte der 19- Jährige Anfang Mai zugeschlagen. Immer wieder folgten danach Schilderdiebstähle in Kittsee und Pama sowie in Berg im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ). Von Liebeskummer getrieben, montierte der Burgenländer insgesamt 49 Ortstafeln und Verkehrszeichen ab. Die Beute versteckte er bei einem Familienangehörigen auf dem Dachboden. Schilder, die der Verdächtige nicht mitnehmen konnte, beschmierte er.

"Ist mir noch nicht untergekommen"

Die Auswertung der Tatortspuren und kriminalistische Kleinarbeit führten nun auf die Spur des gesuchten Diebes. Der junge Verdächtige fasste eine Anzeige aus. Polizeisprecher Wolfgang Bachkönig über den skurrilen Fall: "Dass jemand aus Eifersucht Diebstähle von Ortstafeln und Hinweisschildern verübt, ist mir in meiner langjährigen Tätigkeit bei der Polizei noch nicht untergekommen."

Karl Grammer, Kronen Zeitung