Burgstallers Tor reicht Schalke nicht zum Sieg

Schalke 04 hat im deutschen Achtelfinal- Derby in der Europa League dank eines Treffers von Guido Burgstaller vor eigenem Publikum ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach erreicht. Nach der Führung für die Gäste durch Jonas Hofmann in der 15. Minute sorgte der Kärntner am Donnerstagabend in der 25. Minute mit einem sehenswerten Flachschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck für den Endstand. Außerdem hatte der Ex- Rapidler bei einem abgefälschten Schuss an die Latte (78.) Pech.