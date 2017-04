Burgstaller vergab Elfer! Schalkes Peinlich- Pleite

Mario Vrancic brachte die Hausherren in der 11. Minute in Führung. Nachdem Guido Burgstaller in der 58. Minute mit einem zentral geschossenen Elfmeter an Darmstadt- Goalie Michael Esser gescheitert war, gelang Coke in der 75. Minute der Ausgleich.

Dann aber wurde Schalkes Thilo Kehrer in der 81. Minute wegen Torraubs ausgeschlossen und Jerome Gondorf stellte in der 93. Minute auf 2:1 für die Darmstädter, die damit den fixen Abstieg zumindest um eine Runde hinauszögerten. Bei Schalke spielte Burgstaller durch, Alessandro Schöpf wurde in der 81. Minute eingewechselt.

Die Ergebnisse der 33. Runde:

Samstag

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:1 ZUM VIDEO

FSV Mainz 05 - Hertha BSC Berlin 1:0

VfL Wolfsburg - FC Ingolstadt 04 3:0

FC Augsburg - 1. FC Köln 2:1

1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 5:3

RB Leipzig - SC Freiburg 4:0 ZUM VIDEO

Bayer 04 Leverkusen - Bayern München 0:0 ZUM VIDEO

Sonntag

Werder Bremen - Hamburger SV 2:1 ZUM VIDEO

SV Darmstadt - FC Schalke 04 2:1 ZUM VIDEO