Burgstaller stürmt von Beginn an - Janko Ersatz

Die Aufstellung ist da: ÖFB- Teamchef Marcel Koller lässt am Freitagabend gegen Moldawien Schalke- Shootingstar Guido Burgstaller als Stürmer beginnen. Kollers bisheriger "Einser- Angreifer" Marc Janko muss auf der Bank Platz nehmen. (Im Video oben sehen Sie, was Koller zur Kritik an seiner Person von Paul Scharner sagt.)