Burgstaller schon so gut wie Aubameyang?

Die größte deutsche Tageszeitung stilisiert das Aufeinanderprallen Burgstallers mit Dortmund- Stürmer Aubameyang zum "Duell der Ballermänner" hoch. Offensichtlich wird in Burgstaller schon ein ähnliches Kaliber gesehen wie im Dortmund- Superstar. Auch wenn der Einstand von "Burgi" auf Schalke nach Maß verlief, freilich ein gewagter Vergleich. Schließlich ballert Aubameyang seit Jahren die Netze der deutschen Bundesliga löchrig, führt in der laufenden Saison mit 23 Toren die Schützenliste vor Kölns Modeste (22) und Bayerns Lewandowski (21) an. Burgstaller hält nach neun Meisterschaftseinsätzen für Schalke bei vier Treffern - auch kein schlechter Schnitt.

"Da werden Helden geboren"

"In so einem Spiel werden Helden geboren", sagt Dortmund- Legende Michael Zorc. Ob auch Burgstaller so ein Held wird? Zumindest hat er in Gelsenkirchen voll eingeschlagen. "Er macht einen Riesen- Job bei uns", schwärmt etwa Schalke- Kapitän Benedikt Höwedes. Mal sehen, ob das auch am Samstag gegen Dortmund so ist.