Bundeswehr: Verdacht auf rechtsextremes Netzwerk

"Für die Ministerin steht die Aufklärung der aktuellen Vorgänge um den Oberleutnant A. aus Illkirch im Vordergrund", hieß es in der Mitteilung.

Der 28- jährige Oberleutnant war vorigen Mittwoch festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, Ende Jänner auf dem Wiener Flughafen Schwechat eine geladene Pistole in einem Putzschacht versteckt zu haben. Der mutmaßliche Rechtsextremist soll als Flüchtling getarnt eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben.

Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte ein Foto des Verdächtigen. Foto: Bild, thinkstockphotos.de

Ex- Bundespräsident und Minister auf Todesliste

Nach Angaben von Ermittlern führte der Mann eine Liste mit möglichen Anschlagsopfern. Auf dieser Todesliste sollen sich nach Informationen des "Tagesspiegels" auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und Justizminister Heiko Maas (SPD) befunden haben. Ein konkretes Anschlagsziel ist der Staatsanwaltschaft Frankfurt zufolge jedoch nicht bekannt. Auch ein 24- jähriger mutmaßlicher Komplize sitzt in U- Haft.

Joachim Gauck mit Veteranen bei der Feier der Deutschen Einheit. Foto: AP

Justizminister Heiko Maas Foto: AP

Der Generalinspektor der Bundeswehr, General Volker Wieker, sagte der Deutschen Presse- Agentur (dpa), dass der Terrorverdächtige möglicherweise Munition aus Bundeswehr- Beständen gestohlen habe. "Wir haben Unstimmigkeiten festgestellt", sagte Wieker. Dabei geht es seinen Angaben zufolge um Munition, die angeblich bei einer Schießübung verwendet worden sein soll, die A. geleitet hatte.

Wirbel um "bekannt gewesenes" Gedankengut des Offiziers

Wieker nahm die Ministerin gegen Kritiker in Schutz, die ihr vorgeworfen hatten, sie stelle die Truppe mit ihren Äußerungen zu Führungsschwäche und Haltungsproblemen unter Generalverdacht. Er selbst sei auch "verblüfft" gewesen über die Art und Weise in der die Vorgesetzten mit A. umgegangen seien. Deshalb teile er auch die Sorge der Ministerin, "dass die Selbstreinigungskräfte innerhalb der Bundeswehr in diesem Fall auf allen Ebenen nicht so funktioniert haben, wie sie es tun sollten".

Von der Leyen hatte am Sonntag "falsch verstandenen Korpsgeist" als Ursache für die späte Enttarnung des unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehrsoldaten Franco A. bezeichnet. Dessen rechtsextremes Gedankengut sei den damaligen Vorgesetzten bekannt gewesen. Seine Masterarbeit von 2014 habe "ganz klar völkisches, dumpfes Gedankengut", sagte die CDU- Politikerin.