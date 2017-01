Bundestagswahl soll am 24. September stattfinden

Das Bundeskabinett will den 24. September als Termin für die Bundestagswahl in Deutschland vorschlagen. Über eine entsprechende Vorlage des Innenministers Thomas de Maiziere (CDU) stimmt das Kabinett in seiner Sitzung am Mittwoch in Berlin ab. Formal trifft die endgültige Entscheidung Bundespräsident Joachim Gauck. Es wird davon ausgegangen, dass der Vorschlag unverändert angenommen wird.