Bundeskanzler Kern mit Wiener Polizei auf Streife

"Wir müssen unsere Polizistinnen und Polizisten bestmöglich unterstützen: Daher investieren wir in Personal, Ausbildung und beste Ausrüstung für mehr Sicherheit!", schrieb der Bundeskanzler auf Facebook und postete dazu drei Fotos, die ihn beim Grätzel- Rundgang in Favoriten zeigen. Sicherheit war, besonders in Wien, ein bestimmendes Polit- Thema des vergangenen Jahres. So wurde jüngst das Polizei- Budget massiv aufgestockt.

Kern- Rede am 11. Jänner mit Spannung erwartet

Der Bundeskanzler hatte sich in den vergangenen Wochen medienabstinent gegeben und gab nach dem letzten Ministerrat des vergangenen Jahres weder zu Weihnachten noch zu Neujahr oder rund um seinen Geburtstag am 4. Jänner Interviews. Die SPÖ- Führung ließ sogar ihren Auftritt bei den traditionellen Neujahrsgesprächen der "ZiB 2" im ORF sausen. Der Spannungsaufbau scheint ganz auf den 11. Jänner gerichtet.

An diesem Tag hält Kern in der Halle 21 der Welser Messe eine Rede, der mit viel Interesse entgegengesehen wird. An die 1400 SPÖ- Funktionäre aus ganz Österreich werden erwartet. Mit Wels wählte die SPÖ einen symbolträchtigen Ort: Die oberösterreichische Statuarstadt, in der die SPÖ jahrzehntelang den Ton angab, hat seit dem Vorjahr einen FPÖ- Bürgermeister, und um FPÖ- Wähler will sich die SPÖ künftig verstärkt bemühen.