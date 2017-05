Bundesheer rüstet jetzt die Helikopter- Flotte auf

Hubschraubergeknatter, laute Anweisungen und geschäftiges Treiben am Boden: Bei der Krisenübung "Hilfe aus der Luft" in Adnet bei Hallein zeigten 250 Soldaten und vor allem die Besatzungen von 15 Heeres- Helikoptern vom Black Hawk bis zum Kiowa ihre Fertigkeiten, wenn es gilt, Opfer aus den Fluten zu retten.

Foto: APA/BUNDESHEER/HELMUT STEGER

Video: Christoph Matzl

"Regionale Strukturen stärken"

Um möglichst realitätsnahe trainieren zu können, waren auch das Rote Kreuz sowie die Flugpolizei des Innenministeriums eingebunden. "Für die optimale Einsatzfähigkeit unserer Soldaten im ganzen Land gilt es, die regionalen Strukturen zu stärken", unterstrich der Minister seine Strategie.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil bei der Katastrophenübung in Salzburg Foto: APA/BUNDESHEER/GUNTER PUSCH

Gleichzeitig bestätigte Doskozil, dass die Helikopter- Stützpunkte in Vomp und Klagenfurt erhalten bleiben werden. "Damit kann das Bundesheer im Ernstfall auch weiterhin rasch und effizient Schutz und Hilfe leisten", so der Minister. Egal, ob bei Bränden, bei Naturkatastrophen oder Such- und Rettungsaktionen, die Militärs können aus der Luft effizient helfend eingreifen.

Update für Black- Hawk- Bordcomputer, neuer Heli- Typ

Damit die Luftstreitkräfte gestärkt werden, hat Doskozil zielorientiert in das dringende Update der Black- Hawk- Bordcomputer investiert. Und: Ein neuer Helikopter- Typ wird zusätzlich angeschafft.

Christoph Matzl, Kronen Zeitung