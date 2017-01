Bullenkopf Wurf gegen RB- Leipzig: Heftige Strafe!

Der Wurf eines abgeschnittenen Bullenkopfes und zahlreiche Beleidigungen seiner Fans gegen den Rivalen RB Leipzig haben Dynamo Dresden eine Teilsperrung des Stadions eingebracht. Dieses Urteil fällte das Bundesgericht des Deutschen Fußball- Bundes (DFB) in seiner Berufungsverhandlung am Mittwoch in Frankfurt/Main. Zudem wurde der Zweitligist zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro verdonnert.