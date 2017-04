"Bullen"- Erfolgsrezept: Defensive als große Stärke

Sehr viel realistischer: Salzburg krönt sich am 31. oder spätestens 32. Spieltag vorzeitig zum rot- weiß- roten Meister. Das 2:0 am Karsamstag in Wolfsberg (oben im Video) war der vierte Sieg in Serie, der 13. aus den jüngsten 14. Liga- Spielen. Und: Zum bereits vierten Mal in Folge hielt Tormann Walke seinen Kasten sauber: "Wir haben sehr gut verteidigt. Das ist unsere große Stärke", erklärte Valon Berisha, der die "Bullen" mit einem souverän verwandelten Foulelfer in Minute zwei in Führung gebracht hatte.

Foto: GEPA

Wir bekommen fast keine Gegentore. Die Abwehr macht das sehr gut. Die Gegner haben fast keine Torchancen gegen uns. Und vorne sind wir immer für den einen oder anderen Treffer gut. Das ist uns auch in Wolfsberg wieder gelungen", so Berisha, der auch klarstellte: "Wir wollen bis zum Schluss durchziehen, jedes Spiel gewinnen!"

Bleibt die Defensive (erst 18 Gegentore) so stabil, ist das durchaus möglich. Vor allem im Abwehrzentrum führt aktuell am Duo Miranda und Wisdom kein Weg vorbei. "Wir haben viele Spieler auf einem hohen Level. Ich will nicht über einzelne Spieler reden, die ganze Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt, mit der ich sehr zufrieden bin", meinte Salzburgs Trainer Oscar.

Philipp Grill, Kronen Zeitung

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 29 20 5 4 45 65 2. Sturm Graz 29 16 3 10 20 51 3. Austria 29 16 2 11 11 50 4. Altach 29 15 5 9 2 50 5. Admira 29 11 6 12 -12 39 6. Rapid 29 8 10 11 6 34 7. Wolfsberg 29 9 6 14 -16 33 8. St. Pölten 29 8 7 14 -17 31 9. Mattersburg 29 8 6 15 -17 30 10. Ried 29 8 2 19 -22 26