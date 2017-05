Buggy stürzte in Bregenzer Ach - Baby verletzt

Rettung in allerletzter Sekunde in Vorarlberg: Eine Mutter ist am Samstagnachmittag in Au mit ihrem erst zwei Monate alten Baby im Kinderwagen in die Bregenzer Ach gestürzt. Die Frau wurde dabei verletzt, der Säugling aus dem Buggy gespült und 100 Meter flussabwärts getrieben! Zwei Männer eilten zu Hilfe.