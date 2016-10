Buffon patzt bei Italiens 1:1 gegen Spanien

Ex- Welt- und -Europameister Spanien hat in der WM- Qualifikation am Donnerstag zumindest teilweise an Italien Revanche genommen. Hatten die "Azzurri" im EM- Achtelfinale gegen die Iberer 2:0 gewonnen, gab es nun in Gruppe G der Ausscheidung für Russland 2018 in Turin ein 1:1. Vitolo (55.) und De Rossi aus einem Elfmeter (82.) sorgten für das Remis der beiden Auftaktsieger.