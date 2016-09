Büskens: "Für diese Momente spielst du Fußball!"

Denn auf dem Papier spricht nicht viel für Grün- Weiß. Außer der Ausgangslage. "Der Druck liegt bei Bilbao", schließt Rapids Schwab aus Athletics 0:3- Pleite zum Gruppenstart in der Europa League bei Sassuolo. "Vielleicht legen sie es ja zu offensiv an." So berichtet Büskens Assistent Stefan Oesen, der zuletzt beim 3:1 der Basken in der Primera Division gegen den FC Sevilla spionierte: "Bilbao presst phasenweise extrem hoch an." Beeindruckter Nachsatz: "Sogar gegen Barcelona." Viel Ballbesitz - anders als im Liga- Alltag - wird Rapid also nicht haben. Dafür Platz zum Kontern. Den neben Schaub auch Traustason nutzen soll. Der Isländer rückt für den erkrankten Murg in die Startelf, muss zeigen, warum die Hütteldorfer zwei Millionen Euro für ihn zahlten.

Foto: GEPA

Am Donnerstag wäre eine große, aber dankbare Bühne. "Uns traut dort keiner etwas zu", sagt Schwab. "Aber wir werden alles raushauen, auch von dort etwas mitnehmen." Das 3:2 gegen Genk war die spektakuläre Pflicht, in Bilbao soll die Kür folgen. Ohne in Ehrfurcht zu erstarren. "Wir müssen ihnen die Lust nehmen", fordert Sportchef Müller. Egal, wer bei den Basken aufläuft. Bislang wechselte Coach Valverde zwischen Liga und Europa League. "Ob er das nach dem 0:3 in Italien auch noch macht?", fragt sich Büskens. Wohl wissend, dass es kaum einen Unterschied ausmacht, ob Aduriz, Williams oder Muniain stürmt. Gegen den FC Sevilla traf - nach zehn Jahren und über 300 Spielen - sogar erstmals Verteidiger Balenziaga. Bei den Rojiblancos ist jeder gefährlich. Oder wie es Oesen formuliert: "Sie haben letzte Saison Valencia in der Europa League eliminiert. Noch Fragen?"

Nein. Nur nicht an den Valencia- Horror denken. Einfach genießen.

Video: SKY