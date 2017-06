Bürgermeister: "Angriff auf gemeinsame Werte"

Auch in einem Tweet richtete der Bürgermeister den Betroffenen sein Mitgefühl aus.

Sadiq Khan ist Sohn pakistanischer Einwanderer. Foto: AFP

May: "Schrecklicher Zwischenfall"

Premierministerin Theresa May sprach Montagfrüh von einem "schrecklichen Zwischenfall" vor der Moschee im Norden Londons. "All meine Gedanken sind mit jenen, die verletzt wurden, mit deren Angehörigen und mit den Rettungskräften vor Ort", so May.

Theresa May Foto: AFP, AP

Labour- Chef Corbyn "total schockiert"

Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour Party twitterte, er sei "total schockiert". Er habe bereits mit Vertretern der Moschee und der Polizei gesprochen, so der Vorsitzende der Sozialdemokraten. Seit 1983 sitzt Corbyn für den Londoner Wahlkreis Islington North im Unterhaus. Islington ist ein Ortsteil von Nordlondon, wo sich der jüngste Anschlag ereignete.

Jeremy Corbyn Foto: APA/AFP/Patrick Kovarik

Moschee- Vorsitzender spricht von "Terrorattacke"

Mohammed Kozbar, der Vorsitzende der Moschee, in deren Nähe der Täter in die Menschenmenge gerast war , sagte der Zeitung "The Sun": "Wer immer das getan hat, wollte Menschen verletzen. Wir nennen es eine Terrorattacke, so wie wir es auch nach den Anschlägen in Manchester sowie auf der Westminster- und der London Bridge genannt haben."