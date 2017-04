Bürger schießt Mattersburg per Doppelpack zum Sieg

Dabei hätten die Mattersburger schon nach 47 Sekunden fast getroffen, doch ein Kopfball von Nedeljko Malic ging an die Latte. In der 11. Minute musste sich Reuf Durakovic, der den an Muskelproblemen laborierenden Rieder Einsergoalie Thomas Gebauer vertrat, bei einem Schlenzer von David Atanga auszeichnen. Zwei Minuten später hatten die Innviertler Glück, als ein Tor von Stefan Maierhofer wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Zudem übersah Schiedsrichter Markus Hameter in der 22. Minute einen Ellbogencheck von Özgür Özdemir gegen das von einer Maske geschützte Gesicht des 2,02- Meter- Stürmers im Strafraum der Oberösterreicher.

Aufregung gab es vor dem Rieder Tor in der ersten Hälfte nur noch in der 25. Minute bei einem durch Durakovic parierten Dropkick von Michael Perlak. Die Oberösterreicher klopften vor dem Seitenwechsel lediglich bei relativ harmlosen und von Goalie Markus Kuster entschärften Schüssen durch Dieter Elsneg an (8., 45.). Zu Beginn der zweiten Hälfte gingen es die Rieder deutlich forscher an. In der 48. Minute setzte sich Patrick Möschl auf der linken Seite durch und schlug eine Maßflanke auf Ademi, der per Kopf einnetzte.

Der Rückstand lähmte die Mattersburger, und die Rieder kamen ihrem zweiten Tor einige Male nahe: In der 50. Minute rettete Kuster bei einem Kopfball von Özdemir, in der 58. Minute war der SVM- Schlussmann bei einem Versuch von Peter Zulj zur Stelle. Nur in der 64. Minute wäre Kuster geschlagen gewesen, der Schuss von Stefan Nutz landete jedoch an der Stange. Mattersburg versuchte es in der Schlussphase mit der Brechstange und den drei Mittelstürmern Maierhofer, Markus Pink und Bürger. Letzterer köpfelte in der 79. Minute aus wenigen Metern deutlich am Tor vorbei, 17 Minuten zuvor war Jano ebenfalls per Kopf lediglich an der Latte gescheitert.

Auch die Rieder verzeichneten durch einen Freistoß von Nutz (80.) einen zweiten Aluminiumtreffer. Bürger stellte in dieser Wertung mit einem Stangenkopfball in der 83. Minute auf 3:2 für die Burgenländer. Wenig später traf der Burgenländer dann auch zweimal ins Netz. In der 84. Minute fälschte er einen Freistoß von Jano mit dem angelegten Arm ins Tor ab, zwei Minuten danach staubte der Stürmer ab, nachdem Durakovic einen Schuss von Thorsten Mahrer nur kurz abgewehrt hatte. Damit fuhren die Mattersburger ihren fünften Heimsieg in Folge ein, während es für Ried nach dem 2:0 gegen Altach wieder einen Dämpfer setzte.

Das Ergebnis:

SV Mattersburg - SV Ried 2:1 (0:0)

Mattersburg, Pappelstadion, 5500, SR Hameter

Tore: 0:1 (48.) Ademi, 1:1 (84.) Bürger, 2:1 (86.) Bürger

Gelbe Karten: Perlak bzw. Reifeltshammer, Egho

Mattersburg: Kuster - Höller (37. Farkas), Malic, Mahrer, Rath - Erhardt, Jano - Atanga (71. Bürger), Perlak (59. Pink), Röcher - Maierhofer

Ried: Durakovic - Hart, Reifeltshammer, Özdemir, Marcos - Ziegl, Zulj - Möschl, S. Nutz (82. Egho), Elsneg (66. Brandner) - Ademi

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 26 17 5 4 37 56 2. Altach 26 15 4 7 10 49 3. Sturm Graz 27 15 3 9 20 48 4. Austria 27 15 2 10 9 47 5. Admira 27 10 6 11 -12 36 6. Wolfsberg 27 9 5 13 -14 32 7. Rapid 27 7 10 10 6 31 8. St. Pölten 27 7 7 13 -16 28 9. Mattersburg 27 7 6 14 -16 27 10. Ried 27 7 2 18 -24 23