Bürger entsetzt: "Wie konnte das passieren?"

Abrupt aus der vorweihnachtlichen Stimmung gerissen wurden am Donnerstag die Einwohner von Böheimkirchen. Am Wochenende findet der traditionelle Adventbauernmarkt statt - doch die Vorfreude hat nicht nur der stürmische Wind verweht, der über die 5000- Seelen- Gemeinde fegt: Das blutige Familiendrama im nahen Schildberg ist Gesprächsthema Nummer 1, der Schrecken den Ortsbewohnern ins Gesicht geschrieben.

"Es macht fassungslos"

"Wie kann so eine Wahnsinnstat passieren? " - fragen sich viele. Eine junge Mutter meint vor dem Einkaufszentrum: "Ich denke auch an die Schulkollegen der getöteten Kinder. Wie werden die heuer Weihnachten feiern können?" Im Kaffeehaus sitzt Franz Kreizinger mit Freunden beisammen, mit denen er einst die Schulbank drückte. Das Klassentreffen wird ebenfalls von der Tragödie überschattet. Der 82- jährige Tapezierermeister: "Das Gebäude, in dem die Familie gewohnt hat, war einmal ein alteingesessenes Wirtshaus. Es macht fassungslos, dass so etwas in einem Haus passiert, in dem man früher selbst öfter gewesen ist."

Franz Kreizinger (re.):"War früher öfter in dem Gasthaus, in dem die Bluttat geschah." Foto: Franz Crepaz

"Habe sie nur manchmal gesehen"

Erste Ermittlungsergebnisse bestätigt eine Kundin in einer Bäckerei: "Die Familie soll keine Kontakte zu Nachbarn geknüpft haben." Das wisse sie von Verwandten, die in der Nähe wohnen. Ein ähnliches Bild zeichnet man im Nachbarort Kirchstetten, wo Martina R. bis vor zwei Jahren ein Haus gemietet hatte. "Sie und die Kinder haben zurückgezogen gelebt. Ich habe sie nur manchmal zum Bahnhof gehen sehen", erzählt Josef Ziterer im Dorfwirtshaus Zum Schani Onkel.

Josef Ziterer (re.),Susanne und Horst Pichler: "Familie lebte schon sehr zurückgezogen." Foto: Franz Crepaz

Bürgermeister: "Wir sind alle betroffen"

Auch Bürgermeister Johann Hell zeigte sich über die Tragödie erschüttert: "Wir sind alle betroffen." Er habe die in die Katastralgemeinde zugezogene Familie nicht persönlich gekannt. Es sei nichts über sie bekannt gewesen, sprach Hell von einer scheinbar "ganz normalen Familie" - hineinschauen, hinter Mauern und in die Menschen, könne man nirgends.