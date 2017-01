Buckingham Palace: Zu Gast im Palast der Queen

Queen Elizabeth II lebt auf großem Fuß - und das bei Schuhgröße 36! Ihre Hauptresidenz, der Buckingham- Palast, verfügt über stolze 775 Räume. Neben 52 Gästeschlafzimmern, 188 Angestelltenzimmern, 78 Badezimmern und 92 Büros gehören auch ein Theater, ein Atombunker, ein Pool, eine Kapelle, ein Tennisplatz, ein Postamt sowie ein Helikopterlandeplatz zu dem Anwesen.

Rund 800 Mitarbeiter halten den Palast in Schuss. Wie aus einer Stellenausschreibung hervorgeht, bezahlt die Queen einer Putzkraft 1608 Euro im Monat. Kost und Logis übernimmt der Palast. 30.000 Gäste pro Jahr empfängt die Monarchin bei ihren Gartenpartys. Für das Polieren des vergoldeten Silberbestecks im Bankettsaal benötigen acht Bedienstete drei Wochen.

Der Buckingham Palace in London Foto: AFP

Die Fassade bröckelt

In all den Jahren hat der Palast jedoch an Glanz eingebüßt. Die Fassade bröckelt, die Leitungen sind steinalt. Nach Regenfällen musste das Personal sogar eindringendes Wasser in Kübeln auffangen, um Gemälde zu retten. Im April soll nun die Sanierung starten. Kostenpunkt: 440 Millionen Euro Steuergeld. 144.000 Briten protestierten bisher bei einer Online- Petition.

Laut einer nicht ganz ernst gemeinten Immobilienanalyse könnte die Queen ihre Gemächer um 500.000 Euro pro Nacht vermieten. Nach zwei Jahren und fünf Monaten hätte sie die Ausgaben für die Renovierung beisammen!

A. Halouska/C. Moschner, Kronen Zeitung