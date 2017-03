Buben sexuell belästigt: Weitere Opfer gesucht!

In der Straßenbahn zwischen Linz und Pasching sowie in dem Einkaufszentrum "PlusCity" suchte der Asylwerber, der seit dem Vorjahr in Leonding ist, nach Opfern: jungen Buben. Bisher sind der Polizei vier Zwölfjährige aus Österreich, Russland und Afghanistan bekannt.

Auslöser für die Ermittlungen war ein zwölfjähriger Trauner, dem der Afghane am 26.Februar 15 Euro bot, damit er mit ihm heim oder zum Linzer Hauptbahnhof fährt, um dort Sex zu haben. Der Bub wollte den Perversen verjagen, doch der ließ ihn nicht in Ruhe, drohte mit dem Tod, falls der Bub ihn verraten sollte. Doch das Opfer holte sich sofort Hilfe - und der Täter wurde gefasst.

Zwei Zwölfjährige über Monate bedrängt

Da sich zwei Opfer kannten, kamen die Ermittler schnell auf einen Zwölfjährigen, dem der Verdächtige am selben Nachmittag in der Straßenbahn auf die Genitalien gefasst hatte und erst aufhörte, als das Opfer ihn mehrmals fest wegstieß. Der Zwölfjährige aus Linz und ein gleichaltriger Freunde waren bereits seit Dezember des Vorjahres von dem Afghanen verfolgt und massiv bedrängt worden.

Der 36- Jährige kam in U- Haft - er ist in Österreich bisher unbescholten, soll aber auch in seiner Heimat schon wegen mehrerer Vergehen amtsbekannt sein.

Die Polizei bittet jetzt weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer 059/133- 4141 zu melden!

Kronen Zeitung