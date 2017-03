Buben saßen in Liftkabine fest - Helfer verletzt

Die Kinder gehören einer tschechischen Gruppe an, die seit vier Tagen Urlaub in Gröbming macht. Am Dienstagabend "testeten" die beiden Buben den Lift - so lange, bis sie mit ihm im zweiten Obergeschoß stecken blieben.

Der Haustechniker hatte jedoch keine Chance, den Lift wieder flott zu machen, ebenso wenig die Herstellerfirma, die den Buben über Lautsprecher Anweisungen gab. Die Kinder verstehen nämlich kein Deutsch.

Schließlich musste die Feuerwehr anrücken, die die Buben nach 20 Minuten befreit hatte. Beim Einsatz erlitt ein 33- jähriger Feuerwehrmann jedoch eine tiefe Schnittverletzung an der Hand und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Kronen Zeitung/krone.at