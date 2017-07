Bub (7) macht Spritztour mit Papas Pkw: Blechsalat

Der Siebenjährige nahm sich kurz nach 9 Uhr den Schlüssel, der auf einem Kästchen im Vorzimmer der Wohnung lag, und schlich sich nach draußen, berichtete Polizeisprecher Thomas Keiblinger am Mittwoch. Dort nahm er den Audi A8 in Betrieb. "Bereits nach wenigen Metern hat er die Kontrolle über den Wagen verloren und drei parkende Autos beschädigt", so Keiblinger weiter.

"Riesen Autofan"

Ein 24- jähriger Mann, der zu dem Zeitpunkt zu Fuß in der Ennsgasse unterwegs war, wurde Zeuge der turbulenten Szenen. "Er hat einen lauten Knall gehört, sich umgedreht und dann gesehen, wie der kleine Bub aus dem Auto gestiegen ist", schilderte Keiblinger. Der 24- Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Gegenüber den Beamten meinte der Bub, dass er ein "riesen Autofan" sei und deshalb die Spritztour unternommen habe.