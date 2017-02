Bub (7) bittet Mateschitz: "Retten Sie die Vienna"

H ier der gesamte Brief:

Die Lage ist ernst! Wenn am 1. März das Präsidium der Vienna keinen Finanzierungsplan vorlegt, kann die Insolvenz nicht verhindert werden. Die Kampfmannschaft steigt ab. Der Nachwuchs? Fraglich, ob und in welcher Form er bestehen bleiben kann. "Das ist eine große Schande", so ein Vereinsmitglied: "Hinter all den anderen Wiener Fußballklubs steht die Stadt Wien, nur die Vienna, den ältesten Verein, mit der Traumlage und der einzigartigen Naturarena, wo fantastische Nachwuchsarbeit mit vielen, talentierten Kindern geleistet wird, den lassen sie im Stich!"

Wie lange werden Jürgen Csandl und Co. noch im Vienna-Dress auflaufen? Foto: GEPA

Einen Konkurs will General- Manager Gerhard Krisch, bezeichnenderweise gerade von einer Grippe heimgesucht, auf jeden Fall verhindern. Logisch, dann müsste Blau- Gelb in der letzten (!) Liga einen Neubeginn starten. Angestrebt wird ein Ausgleich, durch den die Vienna zwar am Saisonende an die letzte Stelle der Regionalliga gereiht werden würde - aber ein Abstieg in die Stadtliga wäre leichter verschmerzbar. Auch Wiens Verbands- Präsident Robert Sedlacek ist mit diesem Thema schon beschäftigt. "Wenn es geordnet weiterlaufen würde, wäre das auch in unserem Sinn!"

Fix ist die Hilfe von Rapid mit einem Benefizspiel am 26. März. Löblich. Bis Saisonende benötigt die Vienna zumindest 500.000 Euro.

Anna Richter- Trummer/Christian Pollak, Kronen Zeitung