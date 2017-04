Bub (6) muss IS- Schlächtern bei Exekutionen helfen

In Kampfmontur präsentiert sich der Sechsjährige in dem IS- Video mit leerem Blick der Kamera, balanciert in seinen kleinen Händen ein Messer mit langer Klinge, ehe er zu sprechen beginnt.

So würde den Terroristen, die ihre Opfer schlachten, vom Propheten Mohammed und Allah Frieden gegeben werden, denn "der Ungläubige und sein Mörder treffen sich niemals in der Hölle", so die Worte des kleinen Buben.

Enthauptete Leichen zurückgelassen

Danach gehen die beiden vermummten Männer auf den Sechsjährigen zu, nehmen jeweils ein von ihm dargereichtes Messer an sich und führen im Anschluss ihre beiden Opfer einen Pfad entlang. Was den Gefangenen vorgeworfen wird und warum sie in die Fänge des IS gerieten, lässt sich aus dem Video nicht schließen. Ihr Schicksal ist jedoch besiegelt: Beide werden zu Boden gestoßen, ihre Gesichter in ein Rinnsal gedrückt, ehe die IS- Schlächter sie enthaupten und ihre verstümmelten Leichen zurücklassen.

Kinder in IS- Propagandavideos

Immer wieder werden Kinder in Propagandavideos des IS gezeigt und darin nicht selten auch als Mordinstrument missbraucht. Zuletzt plante der IS etwa, ein Kind in Mossul als lebende Bombe einzusetzen . Der Sechsjährige war mit einem Sprengstoffgürtel an seinem kleinen Körper ausgestattet worden und sollte zahlreiche Menschen mit in den Tod reißen. Er konnte vom irakischen Militär noch rechtzeitig gerettet werden.