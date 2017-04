Bub (2) von ausparkendem Klein- Lkw überrollt - tot

Ein zweijähriger Bub hat sich am Samstagabend in Vorderweißenbach im oberösterreichischen Bezirk Urfahr- Umgebung auf den Straßenrand gelegt, um in den Himmel zu schauen - wenig später war er tot. Der Lenker eines ausparkenden Kleintransporters hatte das Kind übersehen und überrollt. Ein Zeuge des dramatischen Unfalls erlitt einen Herzinfarkt.