Bub (2) in heißem Auto zurückgelassen - tot!

Schockierender Vorfall in Vorarlberg: Ein 19- Monate alter Bub ist am Dienstagnachmittag tot in einem Auto aufgefunden worden. Das Kleinkind dürfte von seiner 17- jährigen Mutter und ihrem Freund für mehrere Stunden im extrem heißten Fahrzeug zurückgelassen worden sein. "Das Auto war längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt," so eine Pressesprecherin der Polizei Vorarlberg gegenüber krone.at. Es dürfte sich dabei um rund 30 Grad gehandelt haben.