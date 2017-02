Bub (2) blieb bei Brand alleine zurück - gerettet

Schockmoment am Donnerstagnachmittag in einem privat geführten Kindergarten im Wiener Bezirk Brigittenau: Plötzlich ging der Sicherungskasten in Flammen auf, binnen Sekunden breitete sich das Feuer auf das Gebäude aus. Die Pädagoginnen brachten 28 Kinder in Sicherheit, doch ein zweijähriger Bub blieb zurück. Der Kleine wurde erst von den Einsatzkräften der Feuerwehr unter einer Decke versteckt entdeckt.