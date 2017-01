Bub (14) mit Messer bedroht und in Auto gesperrt

Wieso der Verdächtige zu solch harten Mitteln griff, um an Informationen rund um die Treue seiner Ehefrau zu kommen, ist unklar. Fest steht, dass der 45- Jährige den Teenager am Sonntag in der Buchengasse im Bezirk Favoriten am Heimweg abpasste, mit seinem Auto neben dem Jugendlichen stoppte, ausstieg und den 14- Jährigen an der Schulter packte.

Danach zückte der Mann - er war wegen schweren Raubes im Gefängnis gesessen - auch noch ein Klappmesser, bedrohte den Teenager und zwang ihn, in den Wagen einzusteigen. Nachdem er die Türen verriegelt hatte, wollte der Verdächtige Tacheles mit dem Burschen reden und fragte ihn, ob ihn seine Ehefrau betrogen habe, als er im Gefängnis saß.

Ermittlungen wegen Freiheitsentziehung und schwerer Nötigung

Der 14- Jährige konnte ihm jedoch keinerlei Auskunft geben und antwortete laut Polizei ausweichend. Daraufhin ließ der 45- Jährige den Burschen gehen, der Jugendliche rannte sofort nach Hause und alarmierte die Polizei. Beamte konnten den Verdächtigen wenig später in dessen Wohnung festnehmen, auch die Tatwaffe wurde sichergestellt. Gegen den 45- Jährigen wurden Ermittlungen wegen Freiheitsentziehung und schwerer Nötigung eingeleitet.