Bub (13) bricht durch Glaskuppel - schwer verletzt

Der junge Leobener hatte sich am Abend gegen 21 Uhr zusammen mit Freunden auf dem verlassenen Gelände in der Turmgasse aufgehalten. Die Jugendliche kletterten in einer früheren Lagerhalle herum, als es zu dem Unfall kam.

Die Freunde des 13- Jährigen alarmierten sofort die Rettungskräfte. Der Verunglückte wurde mit dem ÖAMTC- Hubschrauber "Christophorus 12" aus Graz schon bei hereinbrechender Dunkelheit ins Spital geflogen.