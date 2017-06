Bub (12) stürzt aus zweitem Stock - Lebensgefahr

Eine schreckliche Entdeckung hat eine Mutter am Mittwochabend im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Graz machen müssen. Die Frau fand ihr eigenes Kind - ein zwölf Jahre alter Bub - schwerst verletzt am Boden liegen. Es war zuvor aus einem offen stehenden Fenster im Stiegenhaus gestürzt und hatte dabei eine gläserne Überdachung durchschlagen.